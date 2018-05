Werk rond kruispunt Nieuwdorp: Sloeweg deels gesloten

Na achttien jaar ineens een brief: Dat bord moet weg

7:45 POORTVLIET - Achttien jaar stond het er, het welkomstbord van landschapscamping Kruytenburg in Poortvliet. Maar sinds woensdag is het weg. Het bord was te groot en daarom tegen de regels. Het vreemde is: dat blijkt al sinds 2001 zo te zijn. ,,Al die tijd heb ik er niemand over gehoord", aldus eigenaar Mart van Nieuwenhuijzen. ,,Tot ik in januari ineens een brief kreeg."