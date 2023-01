Werk aan de winkel: één op de drie kantoren in Zeeland moet binnen een jaar energiezuiniger zijn

Sinds 1 januari moeten kantoorpanden energielabel C of beter hebben. Eigenaren van panden zonder label of met energielabel D of slechter kunnen een aangetekende brief of bezoek van de gemeente verwachten. Ze krijgen twaalf weken de tijd om een energielabel vast te laten stellen en, indien nodig, aan te geven wat ze gaan doen om hun pand energiezuiniger te maken.