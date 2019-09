Wereldprimeur: Antwerpen bestelt sleepboot die op waterstof vaart

VIDEO Bestuurder gekantelde vrachtwa­gen A58 gewond geraakt

14:45 KAPELLE - De chauffeur van de vrachtwagen die gistermiddag kantelde op de A58 ter hoogte van Kapelle is gewond geraakt. Hij zat enige tijd bekneld in de cabine en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.