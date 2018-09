Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven komt naar netwerkevent Contacta in Goes

GOES - Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven staat donderdag 8 november in de 'Arena' van het zakelijke netwerkevent Contacta in Goes. De zwaargewicht is sinds 2014 de nummer één bij Glory, de Champions League van het kickboksen.

Waar Verhoeven doorgaans zijn vuisten laat spreken, zal de in de Halsteren woonachtige en in Tholen opgegroeide topsporter op Contacta het met zijn mond afdoen. Hij vertelt er zijn verhaal 'over doorzetten en geloven in je dromen'. Ook gaat hij in op voeding en mentale fitheid.

De kickbokser staat in de Arena ook als uithangbord van het provinciebrede initiatief Gezond in Zeeland (te vinden in de Westerscheldehal). Dat is bedoeld om Zeeuwen en toeristen te informeren over en te prikkelen tot een gezonde leefstijl. Gezonde werknemers is één van de speerpunten op Contacta.

Mart Smeets

Een andere bekende gast is sportverslaggever en radiomaker Mart Smeets. Jarenlang het sportgezicht van de NOS en verslaggever bij de Tour de France, behoeft Smeets nauwelijks een introductie. Hij komt op de Contacta praten over het thema van het netwerkevent: de invloed van data. Centraal staat de vraag hoe bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen groeiende datastromen kunnen benutten om markt te winnen en klanten optimaal te bedienen.

Dionne Stax

Al eerder werd bekend dat Dionne Stax, journalist en NOS-nieuwslezer, dinsdag 6 november het politieke café op Contacta leidt. Verder komt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck naar Goes om te praten over de 'impact van data'. Dat is ook het onderwerp van Ben van der Burg, commercieel directeur van technologiebedrijf Triple, dat onder meer Vodafone en Heineken tot zijn klanten mag rekenen.

