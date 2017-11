Werelddiabetesdag: Gewoon iets eten is voor Nika niet vanzelfsprekend

Spontaan een dagje naar het zwembad, een frietje eten of even een rondje steppen met vriendjes. Sinds er drie jaar geleden diabetes bij Nika Malcorps werd geconstateerd, gaat dat niet meer zonder na te denken. Bij elke activiteit moet hij rekening houden met zijn ziekte en zijn bloedsuikerspiegel in de gaten houden. ,,Gewoon iets eten en drinken is niet vanzelfsprekend, eerst moet hij door middel van een vingerprik zijn waarde bepalen'', vertelt moeder Irma. Ze schrijft blogs op internet over welke impact het heeft op het gezin.

Tijdens Werelddiabetesdag (vandaag) vraagt ze om aandacht voor de ziekte waar veel misverstanden over bestaan. Wie diabetes zegt, denkt vaak aan suikerziekte of diëten, een ziekte van tijdelijke aard. ,,Maar daar is bij diabetes type 1, wat onze zoon heeft, geen sprake van. Het heeft alles te maken met de alvleesklier die geen insuline meer aanmaakt, terwijl bij type 2 de alvleesklier nog wel functioneert maar onvoldoende. Nika moet bij alles wat hij eet of drinkt de koolhydraten tellen en daar de benodigde insuline voor toedienen.''

Insulinepomp

Wie Nika op straat of op school tegenkomt, ziet op het eerste gezicht niks vreemds aan hem. Toch draagt hij altijd een insulinepomp bij zich dat door een infuus gekoppeld is aan zijn lichaam om zo het toedienen van insuline gemakkelijker te maken. Het is bij de elfjarige Middelburger elke dag een uitdaging om de bloedsuikerspiegel in de juiste banen te leiden. ,,Als je jezelf goed in de gaten houdt en goed voor jezelf zorgt, is de kans op complicaties kleiner op latere leeftijd'', vertelt moeder Irma.

Bij Nika kwam de ziekte, die chronisch is, op zijn achtste aan het licht. ,,Hij dronk erg veel, maar moest ook veel plassen. Dat kwam omdat zijn bloedsuikerspiegel veel te hoog was. Je lichaam gaat dan suikers afvoeren en daarom moet je veel plassen. Ook zag hij wazig bij het wakker worden en viel hij af.''

Reddingsvest

Sinds de ziekte bij Nika werd geconstateerd, heeft hij altijd een rugzak bij zich met Dextro, een bloedglucosemeter, insuline en eten en drinken er in. ,,Die rugzak is zijn reddingsvest. Voordat Nika iets gaat eten, moet hij altijd zichzelf eerst een prik geven om de bloedsuikerspiegel te bepalen en vervolgens de insuline toedienen. Reken maar uit, hoe vaak eet je niet iets tussendoor op een dag? Om de drie dagen krijgt hij ook een nieuw infuus.''