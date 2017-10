Wereld Natuur Fonds pleit voor ontpoldering

Dat betogen het Wereld Natuur Fonds en een reeks aan natuurorganisaties en kennisinstituten in het Living Planet Report Zoute en Zilte Natuur, de grootste inventarisatie ooit van diersoorten in de zoute en zilte leefgebieden in Nederland, waaronder de Ooster- en de Westerschelde, de kustzone en de duinen.

In de vorige eeuw is veel deltanatuur verloren gegaan. Oorzaken zijn de bouw van de Deltawerken, waardoor Haringvliet en Grevelingen volledig zijn afgesloten, inpolderingen, de verdieping van de Westerschelde en vervuiling.

Sinds 1990 is een licht herstel opgetreden. De Westerschelde is schoner geworden. Daar profiteren bodemdieren en vissen van. Natuurontwikkelingsprojecten en helderder water zorgen ervoor dat visetende vogels het in de Oosterschelde beter doen.

Toch is het natuurverlies van de vorige eeuw nog lang niet gecompenseerd. Daar komt bij dat de zandplaten in de Ooster- en Westerschelde steeds verder afkalven. Dat is een gevaar voor trekvogels als scholekster, tureluur, zilverplevier, kanoet en bonte strandloper, die daar hun pleisterplaatsen hebben. In het Haringvliet en het Grevelingenmeer zijn al veel geschikte broedgebieden voor vogels verdwenen.

Het verdwijnen van platen in de Westerschelde kan worden tegengegaan door 'niet verder te verdiepen en door grootschalig te ontpolderen', stellen de opstellers van het Living Planet Report. In de Oosterschelde wordt gepleit voor zandsuppletie - zoals nu wordt voorbereid voor de Roggenplaat. Dat is in eerste instantie schadelijk voor het bodemleven, maar uiteindelijk hebben vogels 'jarenlang betere foerageermogelijkheden'.

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel, maar het verder ophogen van dijken en andere waterkeringen belemmert het natuurherstel. De onderzoekers pleiten daarom voor natuurmaatregelen die tegelijkertijd de waterveiligheid bevorderen. De harde scheiding tussen zout en zoet moet worden doorbroken.

'De meest duurzame, robuuste, klimaatbestendige en onderhoudsarme oplossing is om de natuurlijke dynamiek in de hele Zuidwestelijke Delta zo veel mogelijk te herstellen, dat wil zeggen om dammen en stormvloedkeringen zo veel mogelijk weg te halen of zo doorlaatbaar mogelijk te maken', aldus het rapport. Het 'kierbesluit', de gedeeltelijke opening van de Haringvlietsluizen, is een eerste stap.