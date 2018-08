Wende Snijders ontvangt Sylvia Kristel Award in Vlissingen

VLISSINGEN - Zangeres en actrice Wende Snijders ontvangt op Film by the Sea de Sylvia Kristel Award. De prijs wordt op vrijdag 14 september uitgereikt op het filmfestival in Vlissingen.

De award is ter nagedachtenis van actrice Sylvia Kristel (1952-2012) in het leven is geroepen door haar goede vriend Bessel Kok. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan iemand die de gedachte aan Kristel als cultureel fenomeen doet voortleven. Er is een bedrag van 10.000 euro aan verbonden.

Grensverleggend

Wende Snijders (39), die als artiest haar achternaam vaak weglaat, heeft naam gemaakt met grensverleggende projecten waarbij taal, techniek en genre steeds een andere, verrassende rol spelen. Haar jongste programma, MENS getiteld, oogst alom lof.

Als actrice was Snijders onder meer te zien in de 'Zurich' (2015), de tweede speelfilm van Sacha Polak. Zij is dit jaar een van de juryleden van Film by the Sea. 'Zurich' is ook opgenomen in het programma van het filmfestival.

Het is de vijfde en laatste keer dat de Sylvia Kristel Award wordt uitgereikt. De eerdere winnaars waren Sylvia Hoeks (2014), Genevieve Gaunt (2015), Nina de la Parra (2016) en afgelopen jaar Romy Louise Lauwers.

Jury

De jury bestaat uit naast Bessel Kok uit Dorna van Rouveroy van Nieuwaal, Ruud den Drijver, Marianne Kristel, Arthur Kristel, Jan Mulder, Max Pam, Peter Brul, Irene de Niet en Leo Hannewijk.