Welke Zeeuwse school mag optreden voor Máxima?

VLISSINGEN - De groepen 6 en 7 van de Casembrootschool in Sint- Annaland en De Regenboog in Hoedekenskerke gaan zaterdagavond de strijd met elkaar aan in het tv-programma Lang Leve de Muziek Show van AVROTROS en de Stichting Méér Muziek in de Klas op NPO Zapp.

Het tv-programma wordt gepresenteerd door Romy Monteiro en Buddy Vedder. De winnaar mag op 14 december optreden in de grootste schoolband van Nederland op het Kerst Muziekgala 2017 in Ahoy. Daar is de koning Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, één van de aanwezige gasten. Op 23 december wordt het gala uitgezonden op televisie.

De twee Zeeuwse scholen zijn als winnaars uit de bus gekomen na de audities dit voorjaar. De drie groepen hebben een muziekvideo gemaakt onder leiding van een YouTuber. Een jurylid beoordeelt in de uitzending de video’s. Aanstaande zaterdag is dat zangers Leona Philippo. De punten voor deze muziekvideo en de punten die de kinderen kunnen verdienen met goede antwoorden tijdens de muzikale quizzen en spellen, bepalen welke kinderen mogen optreden in Ahoy.

Stichting Méér Muziek in de Klas is medeorganisator van Lang Leve de Muziek Show en het Kerst Muziekgala 2017. De stichting zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekeducatie is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.