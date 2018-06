Welke school heeft de meeste geslaagden? Bekijk alle aantallen

COLUMN MAIKEL HARTE Edwin Evers vind ik een fenomeen

6:30 Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Ik kan er niets aan doen, maar dat is bij mij Festival de Ballade. Een migratiecrisis in Europa, Duitsland dat uitgeschakeld wordt op het WK, Femke Halsema die de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam wordt; dat gaat allemaal even langs me heen.