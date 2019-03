Welke partij past bij u? De PZC Kieswijzer helpt

De PZC Kieswijzer is anders van opzet dan u gewend bent. Een traditionele stemhulp bestaat uit stellingen met twee antwoordmogelijkheden: eens of oneens. Dat levert vaak een te zwart-wit beeld op en doet geen recht aan wat u echt vindt. De Kieswijzer biedt per thema steeds vijf mogelijke oplossingen, waarmee de kans groter is dat uw smaak er wel tussen zit. Zo krijgt u goed in beeld welke partij het best aansluit bij uw mening en kunt u op 20 maart een meer afgewogen keuze maken in het stemhokje.