Welk gezin helpt Roos (16) aan leuke weekendjes?

Parkeren in Dorps­straat Oostkapel­le zorgt voor problemen

Er moet echt iets gebeuren om de Dorpsstraat in Oostkapelle veiliger te maken, zo vindt voorzitter François de Dreu van de Dorpsraad. Zeker in het toeristisch seizoen gaat het niet goed daar en dat leidt tot irritatie, onveiligheid en bijna-ongelukken. ,,Er is nog geen lichamelijk letsel gebeurd maar er is wel al schade ontstaan aan materiaal dat was uitgestald door ondernemers.”

27 november