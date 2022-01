Weldoener die 1,4 miljoen aan Franse grotten schenkt, is Ineke uit Schoondijke: ‘Ze trouwde met ome Jan’

,,Ik sta er nogal van te kijken, ben het aan het verwerken. Ik wist nog niet dat ze overleden was.” Dat zegt Magda de Rijke-Quist (84) uit Oosterland. Maandag las ze in de krant het verhaal over Francina Boidin, geboren als Van Bortel. Haar goede vriendin die ze kent als Ineke. Francina (Ineke) laat bijna 1,5 miljoen euro na aan de prehistorische grotten van Calès , een door mensen uitgehold grottencomplex in het Zuid-Franse dorpje Lamanon. Tot aan de Middeleeuwen was het bewoond. Volgens de regionale krant La Provence wandelde Ineke er vaak en graag en nam ze de grotten daarom op in haar testament. November vorig jaar overleed ze, op 84-jarige leeftijd.

Ineke leefde een afgezonderd bestaan, woonde in haar eigen bos en had geen familie meer. Misschien is er daarom zo weinig over haar bekend. Jeugdvriendin Magda was sinds haar derde met haar bevriend, ze groeiden samen op in Schoondijke. Als er iemand is die meer over Ineke en de oorsprong van haar fortuin kan vertellen, is zij het. ,,Ik weet zeker dat ze niet al haar geld aan de grotten heeft gegeven. Ze had nog veel meer.”