Wel post, geen post, verkeerde post: het is een zooitje in de brievenbussen van 's-Heer Arendskerke

,,Ik spreek de postbode weleens en die klaagt soms dat ze het zo druk heeft en dat het allemaal op haar schouders rust”, zegt Martijn Lienzell, die in Vermetstraat in 's-Heer Arendskerke woont. ,,Ze moet extra werken, vertelt ze. En als ze vakantie neemt, is het heel moeilijk om vervanging te vinden.” Zelf loopt hij geen belangrijke post mis, denkt hij. Grijnzend: ,,Het kan natuurlijk dat ik het niet mis omdat ik niet weet dat het komt.”

Nee, dat verhaal over slechte postbezorging hier is geen fabel, bevestigt Marije Klap. Ze haalt net haar kind van school en woont aan de Korte Achterweg . ,,Bij ons wordt geregeld verkeerde post bezorgd. En dat post helemaal niet bezorgd wordt, maken we ook al jaren mee. Bladen waarop we geabonneerd zijn die niet aankomen en zo. Als ik bel om te klagen, wordt me verteld dat er waarschijnlijk iets fout is gegaan. Ja, dat begrijp ik.”