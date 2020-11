Wel of niet vaccineren tegen corona? ‘Ik ben bang dat ze iets over het hoofd gezien hebben’

Hoofdrol voor voortvluch­tig orgelmaker én chirurgijn bij jubileum Kroniek van het land van de zeemeermin

17:33 ZIERIKZEE - Hij ligt vanaf zaterdag weer in de boekwinkel: de Kroniek van het land van de zeemeermin. Al 45 jaar op rij een houvast voor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van Schouwen-Duiveland. En nog nooit was de oplage zo groot als dit jaar, zegt voorzitter Wijnand Renden van de redactiecommissie tussen neus en lippen door. ,,Negenhonderdvijftig exemplaren en de tweede editie in zijn bestaan met harde kaft. Ik heb zelf ook bijna alle kronieken staan. En wanneer je ze met de gebruikelijke slappe kaft naast elkaar in de boekenkast zet, zakken ze op den duur toch een beetje in.”