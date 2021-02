Weinig vakantieboekingen in Zeeland: ‘alleen zaterdag zitten we vol, door de week is het stil’

Een lockdown, gesloten horeca en een avondklok die is verlengd tot 3 maart zetten een rem op het aantal vakantieboekingen. De weinige bed & breakfasts die in de voorjaarsvakantie open zijn, hebben wel gasten maar veel minder dan vorig jaar. ,,Ik denk dat we in deze vakantieperiode 30 procent minder gasten hebben dan een jaar terug. We zitten dit weekend alleen zaterdag vol. Vermoedelijk dankzij ons Valentijnsdag-arrangement. Je moet wat hè”, zegt Marjan Francke van B&B Table d’Hote Teune & Janna in Zoutelande.