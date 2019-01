Weinig problemen door storm in Zeeland, één boom omgewaaid

VLISSINGEN - De storm die afgelopen nacht over Zeeland trok, is inmiddels flink afgezwakt. De KNMI had code geel afgegeven, maar heeft inmiddels alle waarschuwingen ingetrokken. Met de overlast door de storm viel het mee. Voor zover bekend is alleen in Terneuzen een boom omgewaaid die met hulp van de brandweer is weggehaald.