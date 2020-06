Weinig lege plekken in Zeeuwse verpleeghuizen, financiële zorgen niet nodig

COMMENTAAR In veel jonge gezinnen zijn beide partners op zoek naar een betere balans tussen privé en werk

20:24 Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor partnerverlof. Het gaat van één week naar zes weken. Jonge vaders kunnen dan gemakkelijker meer tijd steken in hun pasgeboren kind. Tenminste, als de huishoudportemonnee het kan hebben. Want gedurende vijf van die zes weken krijgt de partner een uitkering van het UWV van 70 procent van het salaris. In 2022 komt er ook een uitkering tijdens een deel van het ouderschapsverlof. Samen is het een begin. Maar het is niet genoeg.