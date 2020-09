Weinig faillissementen in Zeeland. Houdt overheidssteun zwakke bedrijven in leven?

VLISSINGEN - Corona of niet, er waren in augustus minder faillissementen in Zeeland dan in augustus vorig jaar. Vijf in de afgelopen maand tegen zes in augustus 2019. Is dat de stilte voor de storm doordat bedrijven nu overheidssteun krijgen? En hoe lang moet het kabinet kwakkelende bedrijven in het zadel houden?