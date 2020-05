Wegwerkzaamheden Deltaweg: akoestische lijnen moeten chauffeurs op het rechte pad houden

Unorthodox, de onverwach­te Net­flix-hit

7:00 Pauzeer op de vluchtheuvel van de eindeloze coronacrisis, Netflix, en je vindt tussen de filmische clichés een parel: Unorthodox. Deze fenomenale serie gaat over de vlucht van een jonge, net zwangere vrouw uit haar gedwongen huwelijk in de ultraorthodoxe gemeenschap van Satmar-Joden in New York. Het plot, gebaseerd op de autobiografische bestseller van Deborah Veldman, is gesitueerd in de wereld van zeer vrome Joden. Deze chassidiem zijn herkenbaar aan hun zwarte jassen, hun pijpenkrullen, bonthoeden, lange rokken en pruiken.