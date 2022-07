Wegkijken van onrecht op het kerkelijk erf?

In strikte geloofsgemeenschappen wordt gesproken in gezinstermen: ‘Onze Vader’ en ‘broeders en zusters’. Door gebruik van deze ‘gezinstermen’, ontstaat er een sfeer van ‘levenslang bij elkaar horen’ en ‘voor elkaar zorgen’. Maar, is er altijd sprake van onvoorwaardelijke liefde? Gelovigen kunnen anders gaan denken en kritisch zijn. Soms komt het tot een stevig gesprek met een rebel, soms leidt het tot vernieuwing van een kerkverband. Kerken kunnen hun leden ook straffen als ze zich niet aan de regels houden. ‘Tucht’ heet dat. Met als uiterste maatregel excommunicatie.

Doodverklaard

‘Tegenwoordig zijn kerken niet meer zo, dan zou er niemand meer komen.’ Ik hoor het u zeggen. Niks is minder waar. Jehovah’s Getuigen, bijvoorbeeld, kunnen uit hun gemeente worden gezet. Hoe in de kring van Getuigen het ‘rechterlijk comité’ tot sancties komt, is niet altijd helder. Soms blijft on-Bijbels onrecht bestaan terwijl het oordeel ‘uitsluiting’ over mensen wordt uitgesproken zonder bekendmaking van achtergronden. Wie in de gemeente blijft en wil blijven, onderhoudt maar beter geen contacten met personen die zijn ‘uitgesloten’ of op eigen initiatief een andere weg zijn ingeslagen. Al is het je echtgenoot, moeder, zoon of beste vriendin. ‘Sociaal doodverklaard’ noemden ex-Getuigen het 25 juni in Trouw.