Wegentaak maakt Zeeuwse waterschap duur

Zeeuwse ziet bizarre race Schulting: 'Het was gekkenhuis in stadion!'

18:48 VLISSINGEN - Elien Rienstra zal donderdag 22 februari niet snel vergeten. De Middelburgse zat tijdens de gouden race van shorttrackster Suzanne Schulting in het ijsstadion van Gangneung. ,,Het was een gekkenhuis!'', vertelt de echtgenote van bondscoach Jeroen Otter. ,,Deze racedag was zo overtuigend en bijzonder, wat een ontlading. Ik ben zo blij dat mijn man straks weer vader en man kan zijn na vier maanden in een olympische bubbel te hebben geleefd.''