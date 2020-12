Wegenbelasting levert Zeeland volgend jaar ruim 45 miljoen euro op

Vlissingen krijgt van alle gemeenten het meeste geld van het rijk

21 december VLISSINGEN - Van alle gemeenten in Nederland, heeft Vlissingen in 2019 het meeste geld van de rijksoverheid gekregen om taken goed te kunnen uitvoeren. Per inwoner kreeg Vlissingen 3998 euro. Bloemendaal ontving het minst, 1014 euro per inwoner. Het landelijk gemiddelde lag op 2162 euro per inwoner. Dat staat in de nieuwe Atlas van de rijksuitkeringen 2019 van de Rijksuniversiteit Groningen.