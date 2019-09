Wegen bij Goes potdicht door gekantelde vrachtwagen; twee uur extra reistijd

Necrologie Voorman kampeerboe­ren Piet Lampert (87) overleden

14:10 VLISSINGEN - Landbouwer en voorvechter van de belangen van kampeerboeren Piet Lampert is afgelopen zondag in Vlissingen overleden. Lampert bundelde in 1981 de belangen van de Walcherse kampeerboeren in de Vekabo, die uitgroeide tot een landelijke organisatie.