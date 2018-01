'Weg van jou' de bioscoophit van 2017

Dankzij deze 'Zeeuws-Vlaamse' feelgoodmovie groeide het bioscoopbezoek in Terneuzen met zo'n 20 procent, van 75.000 in 2016 richting de 90.000 bezoekers vorig jaar, aldus Sander Verdonk van de CineCity.

Vlissingen telde vorig jaar net zoveel bezoekers als in 2016, namelijk zo'n 350.000. Naast 'Weg van jou' lokten de Verschrikkelijke Ikke 3, Fast & Furious 8 en Pirates of the Caribbean 5 veel mensen naar de filmzalen.

Cinema Middelburg heeft een bijzonder goed jaar achter de rug, zegt directeur Simom Blaas. De openbare voorstellingen werden door 21.771 mensen bezocht, 6 procent meer dan in 2016. Daarnaast bekeken nog eens bijna 3.000 mensen een film tijdens besloten voorstellingen voor bijvoorbeeld scholen. Opvallend was dat documentaires het goed deden, zoals de films 'Middelburg 800' en 'Kedi', een documentaire over de straatkatten in Istanbul.