Weet jij het antwoord op alle tien deze vragen over de afgelopen week?

column Marco Kamphuis Michiel de Ruyter spreekt

Het is een publiek geheim dat het standbeeld van Michiel de Ruyter in Vlissingen, aan de kop van de gelijknamige boulevard, bij volle maan om middernacht tot leven komt en dan een kwartier lang beschikbaar is voor vragen van de pers. Eergisteren ging ik er met mijn opschrijfboekje heen. ‘Wie is daar,?’ klonk een bronzen stem, geladen met zoveel autoriteit dat ik als een scheepsjongen begon te beven. Ik fluisterde mijn naam.

16 juni