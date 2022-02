Weet jij alles van het nieuws van afgelopen week?

quizWat was er ook weer in het nieuws in Zeeland de afgelopen week? Weet jij het nog? Test je kennis aan de hand van tien vragen. Deze week gaan we het onder meer hebben over Corrie, over Lesley, en over grasmaaien. Alleen wie het nieuws uit alle regio’s in de gaten heeft gehouden, maakt kans op een foutloos resultaat. Maar let op: de tijd loopt! Lukt het jou?