Weerman Gerrit Hiemstra spreekt jongerenparlement toe over klimaat: ‘Trek je de kar of hang je eraan?’

Als Hiemstra na drie kwartier college met een lijstje dingen komt die iedereen kan doen om de klimaatverandering tegen te gaan, is Anna het zat. ,,Ja, maar luister", begint ze nadat de weerman van de NOS heeft voorgesteld dat je in plaats van met het vliegtuig ook met de fiets op vakantie kunt. ,,Mijn ouders werken heel veel in het buitenland, in Portugal. Het is geen optie om te gaan fietsen."