Weer Zuid-Hollandse coronapatiënten naar Goes

8:12 ,,Wel uitkijken met het zacht fruit, want het zijn de hondsdagen eej”, zegt de groenteboer terwijl hij mijn tas met fruit vult. Hij vertelt dat het fruit gauw bederft in deze periode van warmte. Als ik in de tuin naar het valfruit kijk, klopt dat aardig. Thuis lees ik nog even verder. Het is de periode tussen 20 juli en 20 augustus, meestal de warmste periode in ons land. Het startsein wordt gegeven als de helderste ster, Sirius, ook wel de Hondsster genoemd, aan de ochtendhemel verschijnt. Hij is onderdeel van het sterrenbeeld Grote Hond, Canis Major. Vandaar, u begrijpt het, de hondsdagen.