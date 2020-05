Weer vermoorde hond gevonden in Middelburg; ‘We konden niet eens meer zien of het een hond of kat was’

Lichtenberg: ,Het beestje was zo verminkt. We konden in eerste instantie niet eens vaststellen of het om een hond of een kat ging. Uit nader onderzoek blijkt het om een klein type hond te gaan met een witte vacht, maat Shih Tzu. Hier is een dierenbeul aan het werk geweest. Het is walgelijk en triest. ”

Lichtenberg maakte zich grote zorgen omdat eerder, op 20 april, in het Arnekanaal in Middelburg ook al een vermoorde hond werd gevonden. De Staffordshire terriër (of kruising ervan) had een ingeslagen kop. Lichtenberg: ,,Wellicht is dit het werk van dezelfde persoon. Dit water staat in verbinding met de vindplek van de Staffordshire en de resten van het hondje liggen al langer in het water. Ik maak me zorgen over of er nog meer komt.”