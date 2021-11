Weer thuiswerken? Frank en Marloes balen ervan: ‘Dan mis ik het contact met collega’s’

In de kantine van de hoofdvestiging van Nedbase in Middelburg klinkt dinsdagmiddag rond één uur gezellig geroezemoes. Medewerkers eten hun boterhammen, kletsen, lachen en wisselen elkaar af bij de koffieautomaat. Marloes van Veelen heeft de gezelligheid van het kantoor tijdens de lockdown zo gemist, dat ze nu haar vier werkdagen weer volledig op locatie werkt. ,,Vanuit huis werken kán prima, maar ik mis dan het contact met collega’s. In zo’n teams-vergadering vraag je niet hoe het met iemand gaat of hoe iemands weekend was. Ik vind het ook belangrijk om even met iemand te kunnen sparren, zonder meteen een meet-vergadering te hoeven opstarten.”