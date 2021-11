Weer thuiswerken? Frank en Marloes balen ervan: ‘Dan mis ik het contact met collega's’

Rust in Goes-West: Grote opknap­beurt van wijk komt na zestien jaar even tot stilstand

GOES - Na zestien jaar slopen en bouwen wordt het even rustig in Goes-West. Met het opleveren van de nieuwe huizen in het buurtje rond de Naereboutstraat komt de grote metamorfose van de oude volkswijk tot stilstand. Maar zeker niet voorgoed. In 2025 komen slopers en bouwers terug.

