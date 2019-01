Weer recordaantal passages in Westerscheldetunnel: ruim 7,5 miljoen

De laatste jaren groeit het gebruik van de Westerscheldetunnel spectaculair. In 2016 nam het aantal passages met 6,3 procent toe naar 6,6 miljoen. Het jaar 2017 zorgde voor een recordgroei van 8 procent tot bijna 7,2 miljoen passages. In 2018 bleef de groei steken op 5,3 procent, maar algemeen directeur Harald Schoenmakers spreekt niettemin van ‘getallen die er toe doen’. ,,We zitten nu op een gemiddeld aantal passages per dag van 20.727. Dat is fors.” De tolopbrengsten stegen dan ook met 7 procent tot 35,4 miljoen euro.

Volgens Schoenmakers is de groei vooral te danken aan de ronkende economie. ,,De toegenomen activiteiten in de havens van North Sea Port, investeringen van Dow en het vollopende Maintenance Valuepark in Terneuzen hebben onmiskenbaar effect op het aantal tunnelpassages.” De Sluiskiltunnel, die ook door de WST wordt beheerd, verwerkte vorig jaar een kleine 6 miljoen voertuigen, gemiddeld 16.330 per dag.

Antwerpen

De WST-directeur schetst nog twee effecten die het tunnelgebruik aanjagen. Ten eerste is er de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg waardoor verkeer nagenoeg in één streep van de A58 naar de Vlaamse grens kan rijden. De enige flessenhals is de tijdelijke wegomlegging aan de Bevelandse kant, waar de bouw van de nieuwe kruising van de Sloeweg met de Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg in volle gang is. Het knooppunt moet medio 2019 klaar zijn. Daarnaast merkt de WST dat zodra er files ontstaan in en om Antwerpen, vrachtwagens nogal eens kiezen voor een alternatieve route via de Westerscheldetunnel. Schoenmakers verwacht dat het tunnelgebruik blijft groeien. ,,Al is dat wel verbonden met het tempo waarin de economie groeit.”

Juist het vrachtverkeer heeft in 2018 het gebruik van de tunnel aangejaagd. Het aantal vrachtwagenpassages nam met 11 procent toe tot 640.679. Het personenvervoer steeg met 4 procent. De WST beleefde op 9 mei, de dag voor Hemelvaart, een record. Toen passeerden 29.218 voertuigen de tolpoortjes. Er was nog een mijlpaal: op vrijdag 2 november verwelkomde de WST de 90 miljoenste klant.

T-tag