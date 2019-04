Weer prijs voor film over Vlissingse groenteboer

Onderzoek in Goes moet uitwijzen hoe hard verdachte van dodelijk ongeluk precies reed

17:42 GOES - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) begint dinsdagavond om 19.00 uur in Goes aan een onderzoek dat duidelijk moet maken hoe hard de 20-jarige S.M. uit Kloetinge reed toen hij in oktober een dodelijk ongeluk veroorzaakte aan de Van de Spiegelstraat in Goes.