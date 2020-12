Weer meer Zuid-Hollandse coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen

GOES / TERNEUZEN - Er liggen meer coronapatiënten in de twee Zeeuwse ziekenhuizen dan een week geleden. Het aantal Zeeuwse patiënten bleef gelijk, maar er zijn sinds vorige week maandag meer patiënten uit Zuid-Holland naar Zeeland overgeplaatst.

Bij Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen lagen maandagochtend in totaal 34 coronapatiënten, 8 meer dan vorige week. Op de ic’s worden in totaal 9 patiënten behandeld, één meer dan een week geleden.

Aan het aantal met Covid-19 opgenomen Zeeuwen veranderde in beide ziekenhuizen niets: 14 in Goes en 9 in Terneuzen.

Bij Adrz nam aantal patiënten van buiten de provincie toe van 2 naar 7. Het aantal coronapatiënten op de intensive care in Goes is met één toegenomen tot 5.

Bij ZorgSaam lagen maandagochtend 13 mensen met corona, 3 meer dan op 7 december. Vier patiënten zijn van buiten de provincie, vorige week was dat er nog maar één. In Terneuzen lagen maandagochtend 4 mensen op de intensive care, net zoveel als vorige week.

Tijdens de eerste golf werden dit voorjaar volgens het RIVM 152 Zeeuwen met corona opgenomen in het ziekenhuis. In periode juni tot en met september slechts 5, maar in oktober liepen de cijfers weer op. Sinds 1 oktober zijn volgens het RIVM 99 inwoners van Zeeland met Covid-19 in het ziekenhuis beland. In oktober werden 22 inwoners van Zeeland met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. In november waren dat er 62, in december tot nu toe 15.