Weer meer coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen

Het Adrz heeft nu 30 coronapatiënten op de covid-verpleegafdeling, waarvan 2 van buiten Zeeland. Volgens de afspraken met ziekenhuizen uit de Rijnmond moet het ziekenhuis 26 corona-bedden beschikbaar hebben. Een week geleden was dat nog 22 bedden, maar dat aantal is inmiddels opgehoogd. Woordvoerder Yvonne van der Weele: ,,We hebben nu dus meer mensen opgenomen dan volgens afspraak zou moeten, maar we sturen natuurlijk geen mensen weg. Alleen gaan we nu wel kijken of elders in de regio Rijnmond nog lege plekken zijn in de covid-verpleegafdelingen.”