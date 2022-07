Weer koperdiefstal op het spoor: half uur vertraging voor treinreizigers

,,Heel vervelend”, zegt woordvoerder Joke van der Cruysen. ,,Reizigers hebben er last van, en het kost ons veel geld.” ProRail ontdekte de koperdiefstal begin van de middag rond de overweg aan de Riemwagenweg in Goes. Die overgang is vrijdagmiddag gesloten vanwege de herstelwerkzaamheden. Tegen vier uur konden de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.

‘Als het nodig is, nemen we maatregelen’

Dinsdag werd er ook al koper gestolen op het spoor. De dieven sloegen toen ook toe rond Goes plaats. Is dat toeval? Dat weet Van der Cruysen nog niet. ,,We richten ons nu op het herstel van het spoor. We kunnen nu nog niet zeggen of er sprake is van een trend. Als er twee keer op dezelfde locatie koperdiefstal plaatsvindt, dan onderzoeken we dat doorgaans wel. Als het nodig is, nemen we maatregelen, zoals cameratoezicht.”