Wéér Kamervragen over Arduin

DEN HAAG - Hoe kan het dat op een afdeling van Arduin geen personeel aanwezig was, terwijl de inspectie de zorginstelling al in de gaten houdt? Dat willen de CDA-kamerleden Joba van den Berg en Evert Jan Slootweg weten van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De twee hebben schriftelijke vragen gesteld.

Afgelopen week sloeg personeel van Arduin opnieuw alarm over het personeelstekort bij de instelling. Aanleiding was een gebeurtenis eerder die week. Op een afdeling was geen personeel aanwezig. De situatie was zelfs zo ernstig dat personeel van andere afdeling moest bijspringen. Een personeelslid dat een vrije dag had, kwam om de boel te redden.

Het CDA snapt het incident niet. Arduin wordt al nauwlettend in de gaten gehouden. Dat antwoordde minister De Jonge, nadat eerder al de PvdA in de Tweede Kamer vragen had gesteld over arbeidsomstandigheden bij Arduin. De inspectie heeft Arduin vorig jaar meerdere keren bezocht in verband met tekortkomingen in de zorg. Van den Berg en Slootweg willen van de minister weten of de inspectie in het recente incident aanleiding ziet om nadere maatregelen te treffen en zo ja, om wat voor soort maatregelen het gaat richting directie en Raad van Toezicht.

De twee Kamerleden vragen de minister ook wat personeel kan doen als zij constateren dat er te weinig personeel is.