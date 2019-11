Wéér huiszoeking in zaak-Hrieps: twee nieuwe verdachten erbij

Gisteren vroeg de politie om tips over een zwarte sporttas die drie gemaskerde mannen op 11 mei achterlieten in de woning in Grijpskerke waar de opbrengst van Hrieps werd verzameld. Ze gingen er volgens de organisatie met een half miljoen euro vandoor. Over de tas zijn tot dusver zeven tips binnengekomen. Die gingen vooral om de bekendheid van Sporthuis Maartense, de naam die op de tas prijkt. Maartense was in het verleden sponsor van veel sportclubs onder meer in Middelburg, Oostkapelle en Wolphaartsdijk. Of één van de tips heeft geleid tot de huiszoeking in 's-Heer Arendskerke is niet bekend.