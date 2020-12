Weer geen vergunning om lamsoor te snijden: ‘Dan doe ik het af en toe stiekem’

Zijn favoriete stek om lamsoor en zeekraal te knippen is de Rattekaai-west, in de Oosterschelde bij Rilland. Daar is hij opgegroeid. ,,Als kleine jongen ging je uit snijden voor de hele familie.” Tegenwoordig is daar een vergunning voor nodig. Jaarlijks worden er een kleine 600 aangevraagd, maar nog niet de helft wordt gehonoreerd. Loting bepaalt wie de gelukkige is, maar Baas heeft al vier jaar achter elkaar pech. Hij put hoop uit onderzoek dat de provincie heeft laten doen. Daaruit blijkt dat er ruimte is voor meer zeegroentesnijders, al zijn er ook plaatsen waar het niet meer kan.