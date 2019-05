Weer een nieuwe soort fossiele walvis ontdekt in Westerschelde

De wetenschappers hebben de vinvis de naam ‘Nehalaennia devossi’ gegeven, vernoemd naar paleontoloog John de Vos van Naturalis in Leiden. Het uitgestorven zoogdier zwom zo‘n 8,4 miljoen jaar geleden in de Noordzee. Uit onderzoek aan de schedel van de vis bleek dat er veel moderne kenmerken in het fossiel te zien zijn. Dat is verrassend aangezien het fossiel ruim 8 miljoen jaar oud is. Dit toont aan dat een belangrijk deel van de evolutie van vinvissen eerder heeft plaatsgevonden dan werd gedacht.