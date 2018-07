Weer een auto over de kop in Kapelle

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur in de buurt van de spoorwegovergang bij de Noordstraat / Biezelingsestraat. De automobilist raakte wel gewond, maar zat niet bekneld en hoefde dus niet uit de auto gehaald te worden door de brandweer. Over de aard en de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Maandag vloog na een botsing op de Nieuwe Kerkstraat in Kapelle ook al een auto over de kop.