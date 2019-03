Wéér beroving op Oude Vlissingseweg: duo steelt portemonnee en telefoon van Middelburger

Rechtbank schorst voorarrest veroorza­ker dodelijk ongeval Goes

11:53 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft het voorarrest geschorst van de jongeman die in november in Goes een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Bij dat ongeluk kwamen twee mensen om het leven. De man zat sinds 13 november in voorarrest in afwachting van de behandeling van de zaak door de rechtbank.