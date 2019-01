Weer 25 jaar geëist voor martelmoord op John Smidt uit Axel

Update A58 bij Rilland weer open na ongeval met vrachtwa­gen

15:48 RILLAND - Een vrachtwagen is vanochtend op de A58 bij Rilland in de berm gereden, in de slip geraakt en achterstevoren tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De weg is richting Vlissingen enkele uren afgesloten geweest om de vrachtwagen te kunnen bergen. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.