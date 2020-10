Weekend van de waarheid: zonder verbetering coronacijfers gaat het land écht op slot

Nederland lijkt een tweede coronagolf ondanks eerder aangescherpte regels nog niet te kunnen breken. Hoewel publiek bij sportwedstrijden niet weer welkom is en kroegen om 22.00 uur sluiten, kwam het aantal nieuwe coronagevallen gisteren voor het eerst boven de 5000 in één dag uit.



Waar woensdag nog 4994 besmettingen werden gemeld, waren dat er dit keer 5831. Het totaal ligt over de 150.000. Daarmee kleurt Nederland naar verhouding roder dan landen om ons heen.

Quote Het aantal besmettin­gen loopt ongeloof­lijk op en dat is reden voor zorg Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid

Zorgen

,,Het aantal besmettingen loopt ongelooflijk op en dat is reden voor zorg’’, zegt minister De Jonge. ,,We hadden wel verwacht dat het aantal besmettingen de eerste dagen na nieuwe maatregelen nog zou doorstijgen, vanwege de incubatietijd en de wachttijd op test en uitslag.’’

Volgens viroloog Ab Osterhaus hadden de eerste effecten van de striktere regels al zichtbaar moeten zijn. ,,De gemiddelde incubatietijd ligt rond de vijf dagen.’’

In Zeeland valt het tot nu toe relatief mee met het aantal besmettingen, al steeg ook hier het aantal positief geteste mensen de afgelopen week fors. Zeeland is nog wel de enige Nederlandse provincie van waaruit je naar België of Duitsland kunt reizen zonder dat je verplicht in quarantaine moet of je moet laten testen. Maar als het kabinet tot een nieuwe lockdown besluit, is het maar de vraag of Zeeland daar buiten blijft.

Volledig scherm Viroloog Ab Osterhaus. © Koen Verheijden Osterhaus vindt aanvullende maatregelen snel nodig. Hij wijst op het probleem dat gewone zorg moet stoppen door meer coronapatiënten in het ziekenhuis. In totaal is in Nederland nu sprake van 1070 opnames, een toename van 49 in 24 uur.

Uiterlijk dinsdag een besluit

Mocht de trend niet keren, dan kan het niet bij de huidige ingrepen blijven. De Jonge: ,,We moeten dan kijken of de maatregelen die we al hebben getroffen, voldoende effectief zijn. Als dat onvoldoende blijkt, dan ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen.’’

Het is de bedoeling dat het kabinet daar vanaf zondag naar kijkt en uiterlijk dinsdag de knoop doorhakt, gevolgd door de gebruikelijke persconferentie.

Met een nieuwe applicatie van onder meer de PZC, genaamd Coronalocatie, is nu in één oogopslag te zien hoe het coronavirus zich in de buurt, of de plek waar je naartoe wilt, ontwikkelt.