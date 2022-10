Weekend geen treinen tussen Goes en Vlissingen

De NS zet bussen in. In dat weekend worden wissels die niet per se nodig zijn verwijderd. Tijdens de werkzaamheden worden de overwegen in de Schroeweg in Middelburg en de Oude Veerhavenweg in Vlissingen afgesloten van vrijdag 11 november 12.00 uur tot en met maandag 14 november 05.00 uur. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.