Weekcijfers: geen ziekenhuisopnames en corona-overlijdens in Zeeland

Danny Vera zorgt voor een lach en een traan op alterna­tief Nazomerfes­ti­val

6 september MIDDELBURG - ,,Ja, daar zit je dan hè, in de kou op een pleintje in Middelburg naar mij te kijken”, hield Danny Vera zaterdagavond op het alternatieve Zeeland Nazomerfestival zijn publiek voor. ,,Best jammer dat we dit jaar niet met z’n allen op het grote plein staan. Lekker bier drinken, bandje kijken en er een beetje doorheen ouwehoeren.”