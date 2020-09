Websites Zeeuwse overheden nog niet optimaal toegankelijk voor mensen met een beperking

Time rekent oud-Vlissingse Rebecca Gomperts tot 100 invloed­rijk­ste personen ter wereld

13:13 VLISSINGEN - De in Vlissingen opgegroeide Rebecca Gomperts (Paramaribo, 1968) is door het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Time opgenomen in de top 100 van invloedrijkste personen ter wereld in 2020. Ze is vooral bekend door haar strijd om vrouwen toegang te geven tot een veilige abortus.