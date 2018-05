Webportaal helpt: hoe moet je handelen bij een kernramp?

Tevens kunnen ze klikken op de Veiligheidsregio van het gebied waar ze wonen. Eén muisklik verder stuiten ze op informatie over een nucleaire crisis (een kernramp bijvoorbeeld) en een stralingsongeval, hoe je er als (Zeeuwse) burger op kunt voorbereiden en wat je moet doen in een situatie met radioactieve straling. Er staan ook tal van links bij, zoals naar de website zeelandveilig.nl en Facebook Zeeland Veilig, het Twitter-account @VRZ van de Veiligheidsregio Zeeland, NL-Alert en 'rampenzender' Omroep Zeeland. Ook de landelijke crisispagina (crisis.nl) is er te vinden. Verder zijn er links naar belangrijke websites in buurlanden zoals de publiekspagina over nucleaire veiligheid in België.