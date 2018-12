‘We zijn net gewone mensen’

Poll Kind verslaafd aan gamen op computer: ‘Zoek hulp’

30 november VLISSINGEN - Steeds meer ouders worstelen met het gamegedrag van hun kind. Bij de afdeling verslaving van Indigo is er een speerpunt van gemaakt omdat de zorg toeneemt. Bijna wekelijks houdt Indigo voorlichtingsavonden op Zeeuwse basisscholen . ,,We moeten oppassen dat we niet alleen maar brandjes aan het blussen zijn, daarom zetten we in op preventie’’, zegt Leo de Pan van Indigo.