Lidewijde Parijs leert je lezen in De Tuin van Troje

9:00 Hoe lees je literatuur? Die vraag beantwoordt Lidewijde Parijs zondagmiddag 2 september om 14.00 uur in boekhandel De Koperen Tuin in Goes. De toegang bedraagt 5,- euro, inclusief consumptie.